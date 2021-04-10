В ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-космонавта

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль Мактум назвал имя первой арабской женщины-космонавта. По его словам, ею станет Нура Аль-Матруши.

Она и еще один астронавт были выбраны из 4 тыс. кандидатов. Они пройдут обучение по программе НАСА, уточнил политик.

«Мы объявляем о первой арабской женщине-астронавте среди двух новых астронавтов, выбранных из более чем 4 тыс. кандидатов, которые будут обучены в НАСА для будущих миссий по исследованию космоса. Поздравления Нура Аль Матрооши и Мохаммед Аль Мулла», — написал он на своей странице в Twitter в субботу, 10 апреля.

В середине марта сообщалось, что единственная женщина, входящая в состав российского отряда космонавтов, в скором времени отправится на Международную космическую станцию (МКС). Речь шла об Анне Кикиной.

Тогда глава Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов выразил уверенность, что в обозримом будущем Кикина будет летать на МКС не только бортинженером, но и командиром(iz.ru)