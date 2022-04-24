Средства генконсульства России в Нью-Йорке, которые хранятся на счетах Bank оf America, заблокировали. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исполняющего обязанности генконсула Вячеслава Славкина.

По его словам, все счета генконсульства в Bank of America заблокированы и заморожены еще с 16 марта.

«Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», — сказал дипломат.

Он также сообщил о наличии ограничений по выплате заработной платы работникам консульства.

«Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», — отметил дипломат, указав, что заблокированная сумма является большой.

Он уточнил, что все оплаты для обеспечения работы консульства осуществляются из запаса наличных средств, которые есть в кассе дипмиссии на случай экстремальных событий. Помимо этого, используются те средства, которые граждане выплачивают за консульские услуги. Таким образом оплачиваются коммунальные услуги и бензин, продолжил Славкин.