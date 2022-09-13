В Нью-Йорке во вторник, 13 сентября, началась 77-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций, передает ТАСС.

Как сообщается, заседание открыли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель сессии венгерский дипломат Чаба Кереши.

Дипломаты должны будут утвердить повестку, расписание заседаний, полномочия делегаций и сформировать рабочие комитеты.

Повестка новой сессии, которая будет длиться год, включает все основные международные сюжеты, в том числе изменение климата, борьбу с коронавирусом и другими инфекциями, вопросы устойчивого развития, задолженности развивающихся стран, современные конфликты и кризисы. Неделя высокого уровня (20-26 сентября), на которую прибудут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран, станет главным событием сессии. На ее полях пройдут десятки многосторонних и двусторонних встреч.