В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса вакциной Pfizer

Два постояльца дома престарелых, которые были привиты вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, умерли в Норвегии. Об этом сообщает Норвежское агентство по лекарственным средствам, передает Газета.Ру.

Директор агентства Стейнар Мадсен рассказал, что в настоящее время прививку от COVID-19 этой вакциной делают «самым слабым и уязвимым», у которых имеются серьезные заболевания.

«Мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение, что это случилось вскоре после вакцинации», — сказал он.

Вакцинация с использованием препарата, выпущенного американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года.