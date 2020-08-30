В нижней части реки Куры наблюдается положительная динамика

С третьей декады августа с связи с обильными осадками, которые местами превышали месячную норму, наблюдается повышение уровня реки Куры.

Как сообщили в Национальной Гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, с 23 по 26 августа в пункте Кура-Сурра уровень поднялся на 140 см, а с 25 по 28 августа в пункте Ширван на 146 см, а в Сальянах на 143 см.

В результате, по данным мониторинга проведенного на 14 пунктах Сальянского и Нефтчалинского районов было выявлено, что соленость воды нормализовалась.