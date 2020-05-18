В Нигерии задержан самолет британской авиакомпании Flair Aviation

Власти Нигерии задержали самолет британской авиакомпании Flair Aviation и его экипаж по обвинениям в нарушении условий полета. Об этом сообщила в воскресенье нигерийская газета Vanguard со ссылкой на министра авиации Нигерии Хади Сирика.

«Самолет авиакомпании Flair Aviation задержан за нарушение запрета на полеты коммерческих рейсов в нигерийском воздушном пространстве, введенного в связи с пандемией нового коронавируса», — заявил министр.

Авиакомпания Flair Aviation получила разрешение на полеты в Нигерию только для выполнения гуманитарных рейсов. Однако вместо этого, по словам нигерийских властей, совершала коммерческие полеты. Сейчас ведется допрос экипажа.

Нигерия закрыла свое воздушное пространство в связи с пандемией нового коронавируса в марте. Президент страны Мухаммаду Бухари 6 мая продлил действие этого запрета еще на четыре недели.(ТАСС)