В Нидерландах зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Птичий грипп обнаружен на птицефабрике в голландском городе Синт-Уденроде.

Как передает  ТАСС, об этом сообщило в субботу Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.

По данным ведомства, речь может идти «об опасной (высокопатогенной) разновидности заболевания». В радиусе 1 км находятся еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах, а это около 122 тыс. кур, будет уничтожена.

Для семи птицефабрик, которые находятся в радиусе еще 3 км, будет осуществляться регулярное тестирование на наличие птичьего гриппа. В радиусе 10 км располагается еще 26 ферм. Для них с субботы действует запрет на транспортировку как самих птиц, так и яиц, навоза и подстилки.

| 2021-02-20T17:26:30+04:00 20 февраля 2021, 18:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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