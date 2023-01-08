В селе Оммерен, что в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов, уже больше недели продолжается поиск четырех сундуков с драгоценностями, которые якобы были спрятаны солдатами нацистской Германии в 1945 году — несмотря на то что местные власти запретили поиски сокровищ, а историки сомневаются, что они существуют на самом деле.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NOS.

На прошлой неделе Национальный архив Нидерландов опубликовал в свободном доступе более 1300 документов времен Второй мировой войны, среди которых оказалась и карта якобы закопанных в районе Оммерена сокровищ.

Свидетельство о сокровищах дошло до наших дней благодаря солдату Вермахта по имени Гельмут С. (его полное имя не раскрывается, поскольку мужчина 1925 года рождения и еще может быть жив). Он заявлял, что вместе с тремя солдатами в августе 1944 года украл драгоценности, которые нашли после бомбардировки города Арнем, а когда немецкие войска отступали, они эти драгоценности спрятали.

Гельмут С. рассказал, что закопал с товарищами четыре ящика из-под боеприпасов с монетами, часами, ювелирными изделиями, бриллиантами и другими драгоценными камнями, что примерно равно 18 миллионам евро на сегодняшний день. Драгоценный груз якобы был закопан в корнях тополя на глубине 70-80 сантиметров неподалеку от села Оммерен.

Нашлась даже начбето карта спрятанного сокровища, созданная, вероятно, кем-то из солдат, где крестиком обозначено вероятное место тайника.

После того как карта была опубликована онлайн, в Оммерена начали съезжаться желающие найти драгоценности — их оказалось настолько много, что местным властям пришлось запретить такую деятельность. Кроме того, там отмечают, что люди могут случайно наткнуться на взрывоопасные предметы, такие как боеприпасы времен Второй мировой.

Несмотря на запрет, люди продолжают искать клад с металлоискателями и лопатами. Полиция, присутствующая на месте, в воскресенье делала лишь предупреждения.