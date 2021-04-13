В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и снег

14 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает МЭПР, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который усилится в течение дня.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 9-12, днем 16-18 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем-50-55 процентов.

14 апреля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, в горных районах снег, град, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 17-22, в горах ночью 3-7, днем 7-12, местами 15-17 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

14 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.