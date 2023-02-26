Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в обозримой перспективе может состояться телефонный разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает NBC.

«На данный момент ничего конкретно не запланировано, но я ожидаю, что два лидера проведут беседу в не очень отдаленном будущем», — сказал Cалливан.

Ранее президент США заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине не выгоден никому, кроме России. Он также рассказал о своем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшемся летом 2022 года, в котором он предупредил его об экономических последствиях помощи России.

24 февраля МИД КНР представил план по урегулированию кризиса на Украине из 12 пунктов. В него были включены призывы к прекращению огня, необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом и ряд других шагов. (gazeta.ru)