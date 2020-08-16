В НАТО опровергли заявление Лукашенко о наращивании сил у границы Беларуси

Руководство НАТО опровергло заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о наращивании сил альянса у западной границы этой страны. «В этом регионе не имеет места наращивание сил НАТО. Многонациональное присутствие сил в восточных регионах альянса не представляет угрозы ни для одной страны. Оно направлено исключительно на оборону, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», — заявила официальный представитель НАТО в Брюсселе в воскресенье, 16 августа.

Она также призвала власти Беларуси уважать основные свободы граждан, включая право на мирный протест. (DW)