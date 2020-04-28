В НАТО обвинили Москву и Пекин в дезинформации о коронавирусе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Россию и Китай вину за распространение ложных новостей вокруг кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Москва и Пекин пытаются подорвать сплоченность Североатлантического альянса и распространяют искаженную информацию о нем, заявил Столтенберг журналистам в понедельник, 27 апреля, в Брюсселе.

С начала пандемии глава НАТО неоднократно предупреждал о зарубежных кампаниях дезинформации, говоря в большинстве случаев, что они проводятся на «государственном и негосударственном» уровне, и не называя инициаторов. Теперь он подчеркнул, что как российские, так и китайские представители выступают со лживыми официальными заявлениями, внушая мысль, что страны альянса не оказывают друг другу поддержку и не способны справиться с кризисом или не защищают пожилое население.

«Это неправда. Союзники по НАТО сообща борются с кризисом вокруг коронавируса», — указал Йенс Столтенберг. В качестве примера он привел взаимоподдержку партнеров по альянсу, связанную, в частности, с авиаперевозками, медперсоналом, или полевыми лазаретами.

Европейский Союз ранее тоже обвинял ряд государств, в частности РФ и КНР, в целенаправленном распространении ложной и вводящей в заблуждении информации вокруг коронавируса. (DW)