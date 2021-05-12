«В настоящее время в регионе реализуется во многом именно «план Лаврова» — эксперт о визите главы МИД РФ в Баку

Накануне в Баку в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что во время встречи тет-а-тет они обсудили выполнение Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9-10 ноября (ТСЗ).

«Азербайджанская сторона считает, что данное заявление служит достаточным условием для нормализации ситуации и развития, а также основой для создания новых реалий в регионе. Азербайджан относится ответственно к своим обязательствам в рамках соглашения», – сказал Байрамов.

По его словам, Азербайджан предпринял большое количество односторонних шагов, но не видит конструктивного подхода со стороны Армении, армянская сторона тормозит трехсторонний процесс.

Байрамов отметил, что такое поведение не служит нормализации ситуации в регионе. Самым вопиющим фактом нарушения договоренностей является попытка проникновения армянских военнослужащих на территорию Азербайджана. И это один из тех случаев, в результате которых погибли граждане Азербайджана. Часть террористической группы была уничтожена, по другим ее членам в настоящее время продолжаются следственные мероприятия. При этом Азербайджан соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Так, многие имеют доступ к задержанным армянским военнослужащим, в том числе представители Красного Креста, у них есть связь с членами семей и т.д., что не применялось в отношении азербайджанских военнопленных.

Армения продолжает совершать военные преступления, отказываясь предоставлять карты минных полей, хотя по ТСЗ это предусмотрено.

Также нет информации о порядка 4 тысячах пропавших без вести граждан Азербайджана со времен Первой Карабахской войны.

Сергей Лавров в свою очередь заявил, что ключ к дальнейшей нормализации ситуации в регионе после Второй Карабахской войны – это соблюдение всех договоренностей ТСЗ.

Он подчеркнул, что достигнутое в ноябре 2020 года соглашение включает в себя всё необходимое для урегулирования ситуации и нацелено на разблокировку коммуникаций, которые были заблокированы на протяжении почти 30 лет, что препятствовало развитию региона.

Кроме того, Лавров отметил, что российский миротворческий контингент действует в тесном контакте с азербайджанской стороной. «В целом, мы оцениваем их работу позитивно. Они способствуют восстановлению мирной жизни», – сказал он.

Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран, которые работают очень продуктивно, сообщил глава МИД РФ. «У нас есть все основания полагать, что в ближайшем будущем мы увидим результаты этой работы», – отметил Лавров.

Мы считаем, что вопросу транспортной разблокировки региона стоит уделять больше внимания, добавил в свою очередь Джейхун Байрамов.

По его словам, работа подготовительного характера в регионе идет очень интенсивно. Уже проведено шесть заседаний трехсторонней рабочей группы под эгидой ее председателей. «Объем работы очень большой, и над этими вопросами работают экспертные подгруппы. Согласно информации, по некоторым вопросам прогресса больше, чем по остальным», – отметил Байрамов.

По его словам, на это также влияет внутриполитическая ситуация в Армении: «Однако стоит отметить, что этот аспект ТСЗ очень важен. Считаю, что данному пункту следует уделять больше внимания, и уверен, что скоро мы станем свидетелями начала соответствующих работ по каким-то транспортным маршрутам».

В свою очередь, Лавров сказал, что вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе, с учетом всех заинтересованных сторон, и не только Азербайджана и Армении, но и России, Турции и Ирана, как соседних стран.

По его словам, недавно в Ереване обсуждался и вопрос карт заминированных территорий.

«Все гуманитарные вопросы должны решаться максимально оперативно. Это касается и возвращения тел погибших, пропавших без вести и минных карт. Этот вопрос был обсужден в Ереване. Предварительные шаги были сделаны. Рассчитываем, что вопрос скоро будет решен», – отметил Лавров.

И тут возникает два вопроса. Первое, как можно оценить результаты, итоги встреч С.Лаврова в Баку? И, второе, можно ли из них сделать вывод, что по каким-то вопросам Москва будет давить на Ереван?

Своим мнением на сей счет поделился с # известный российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков:

— Турне главы МИД России Сергея Лаврова по государствам Южного Кавказа – партнерам Москвы в целом результативно. Важно отметить, что визиту господина Лаврова в Баку предшествовал телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, который официально был посвящен взаимным поздравлениям с 76-годовщиной общей Победы народов России, Азербайджана и других постсоветских государств в Великой Отечественной войне, однако, как мы понимаем, затрагивал значительно более широкий круг актуальных вопросов.

Стоит напомнить, что в настоящее время в регионе реализуется во многом именно «план Лаврова» — глубоко проработанные и доработанные в Москве в тесном диалоге с Баку и Ереваном Мадридские принципы и Казанские договоренности. К сожалению, по вине прежнего и нынешнего руководства Армении начало этому процессу положили военные события осени 2020 года, хотя был реальный шанс разрешить многолетний Карабахский конфликт исключительно мирным путем.

Что касается задержки с выполнением официальным Ереваном всех положений инициированного опять-таки Москвой ТСЗ, позволившего остановить Вторую Карабахскую войну, тому есть объективное объяснение — внеочередные парламентские выборы в Армении.

Выполнение Ереваном требуемых Баку пунктов соглашения главными оппонентами и.о. премьер-министра Никола Пашияна (т.н. «карабахским кланом» во главе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном) и значительной частью армянского общества трактуется едва ли не как «государственная измена». Как и в целом факт подписания Пашиняном данного соглашения.

Таким образом, как минимум до 20 июня, а по факту – до формирования нового правительства Армении и избрания Национальным собранием (парламентом) Армении премьер-министра данный вопрос вряд ли будет реально решаем. И то лишь в случае, если парламентские выборы удастся провести в один тур, без последующих массовых протестов одной из основных сторон политического процесса, несогласной с результатами.

Если же процесс формирования нового руководства Армении затянется и руководство Азербайджана, устав дожидаться политической стабильности у соседей, станет решать вопрос Зангезурского коридора силовым способом, с большой долей вероятности это приведет к новому военному конфликту между двумя странами. Поскольку это станет удобным поводом для «партии войны» в Ереване: политиков-реваншистов и представителей «карабахского клана» среди армянского генералитета.

Что касается затягивания Ереваном процесса передачи карты минных полей, тут есть две версии.

Первая – реалистичная: подобным образом Ереван «отвечает» на позицию Баку в отношении группы армянских диверсантов. Баку справедливо отказывается считать их военнопленными и, вероятно, может согласиться на их передачу Еревану в случае признания тем факта нарушения ТСЗ.

Ереван же отказывается признать факт того, что эти военнослужащие совершали боевую операцию уже после подписания ТСЗ, и потому, согласно международному праву, не подпадают под категорию «военнопленные».

Хотя у господина Пашиняна есть «лазейка»: можно списать данную боевую операцию на самоуправство отдельного офицера или группы офицеров, показательно наказав. Но, очевидно, есть опасение того, что в ответ армянские военные нарушат обет молчания и повторится скандал с Генштабом и «Искандерами», в итоге ощутимо ударивший по реноме Пашиняна и его команды. Перед выборами 20 июня это однозначно будет еще одним сильным политическим ударом для Пашиняна.

Вторая – конспирологическая: ввиду творившегося хаоса как в руководстве Армении, так и в ее Вооруженных силах, а уж тем более в т.н. «армии обороны Нагорного Карабаха», нельзя исключать того факта, что не сохранилось карт абсолютно всех минных полей. Если по отдельным территориям они вообще составлялись.