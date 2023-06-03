Сегодня в рамках Бакинского энергетического форума в Нахчыване при организации Государственной нефтяной компании (SOCAR) проходит специальная сессия на тему «Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура».

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, министр энергетики Парвиз Шахбазов, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, президент китайской компании «Международная группа Co. Ltd» Лин Сяодан , а также представители соответствующих структур Автономной Республики.

На сессии обсуждается потенциал зеленой энергии Нахчыванской АР, строительство солнечных и ветряных электростанций, производство и экспорт альтернативной энергии, инвестиции и другие вопросы.