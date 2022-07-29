Началось закрытое заседание Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

На заседании обсуждаются вопросы, вытекающие из указа о некоторых мерах по совершенствованию управления в области науки и образования, подписанного президентом Ильхамом Алиевым 28 июля.

В заседании принимают участие исполняющий обязанности президента НАНА Ариф Гашимов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева и члены президиума Академии.