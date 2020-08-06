В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные учения

Проходящие в Нахчыване азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные учения с боевой стрельбой продолжаются.

Как сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана, согласно сценарию учений, со штабами соединений и батальонов проводятся мероприятия по уяснению поставленных задач в соответствии с процессом принятия военных решений, оценке обстановки, уточнению задач на местности и разработки совместных графиков переговоров.

В ходе совместных действий с подразделениями Вооруженных Сил Турции выполняются мероприятия по осуществлению управления и организации связи.

Решения и задачи, связанные с разработкой штабами планов совместных боевых действий для достижения координации взаимодействия подразделений, реализуются на компьютерах в Центре симуляции Нахчыванского гарнизона.

| 2020-08-06T19:27:24+04:00 6 августа 2020, 21:28|12345 (Пока оценок нет)
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