В Нахчыван прибыли группа военнослужащих и авиация Вооруженных Сил Турции

Группа военнослужащих и авиация Вооруженных Сил Турции, участвующие в азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой, прибыли в Нахчыван, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджан.

На торжественной церемонии встречи военнослужащих, участвующих в учениях, которая состоялась на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии, были исполнены государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Ударные и боевые вертолеты Вооруженных Сил Турции, прибывшие на военно-транспортном самолете, приводятся в состояние готовности к летно-тактическим учениям с боевой стрельбой на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии.

| 2020-07-28T18:07:18+04:00 28 июля 2020, 18:19|12345 (Пока оценок нет)
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