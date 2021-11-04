Британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон рассказал, что президент России Владимир Путин был заинтересован в том, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада» и вступила в НАТО. Об этом он рассказал в выпуске подкаста One Decision под названием «9/11, Большая Игра и Путин».

В ходе беседы Робертсон вспомнил первую встречу с российским президентом, на которой последний спросил о том, когда НАТО пригласит Россию в свои ряды. Глава альянса ответил, что схема вступления работает несколько иначе.

»[Робертсон ответил] Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО». И он [Путин] сказал: «Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения», — пересказал политик свой диалог с президентом.

Впоследствии, отметил Робертсон, Путин поменял мнение о необходимости России вступать в НАТО. Произошло это после «оранжевой революции» на Украине. Политик объяснил, что в глазах президента РФ это событие стало демонстрацией политического и финансового вмешательства НАТО.

Также, по мнению Робертсон, на взгляды Путина повлияло расширение альянса на восток и присоединение ряда территориально близких к России стран в 2004 и 2009 годах. Так, сначала в НАТО были приняты Латвия, Эстония, Литва, Болгария, Румыния, Словакия и Словения. Затем, в состав альянса вошли Албания и Хорватия.

Отдельно политик подчеркнул статусы Грузии и Украины. В 2008 году им дали обещание о принятии в НАТО, но прошло более 10 лет, а эти страны по-прежнему остаются «за бортом» организации. (gazeta.ru)