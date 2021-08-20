Вооруженная группа противников военного переворота в Мьянме заявила об убийстве около 50 военнослужащих армии Мьянмы.

Согласно информации Народных сил обороны, подконтрольных Правительству национального единства [создан депутатами свергнутого правительства против военной хунты], с 18 августа в результате подрыва на минах были уничтожены около 50 военнослужащих армии Мьянмы, сообщает Агентство Анадолу.

В частности, накануне в городе Кале на севере Мьянмы были подорваны на мине 6 военных автомобилей, в результате убиты около 20 военных.

Ранее с 18 августа было подорвано 50 военных автомобилей, убиты 30 военнослужащих.

Армия Мьянмы пока не комментировала заявления.

Правительство национального единства было создано после военного переворота в Мьянме от 1 февраля политиками, выступающими против хунты. Народные силы обороны сформированы 5 мая.