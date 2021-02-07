В МВД Дагестана назвали причину убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале

По данным МВД, жители Новокули собрались у отдела полиции в связи с происшествием вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией». «На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собрались более 300 жителей селения Новокули Новолакского района, — сообщили в МВД. — На месте для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся более 130 сотрудников полиции. Также на место выехало руководство МВД Дагестана».

Ранее в пресс-службе республиканского управления Росгвардии сообщали, что на место выехал глава управления, генерал-майор полиции Магомед Баачилов.(ТАСС)