В МВД Дагестана назвали причину убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале

Более 300 жителей села Новокули собрались у отдела полиции в Махачкале, сообщается в Instagram МВД Дагестана.

По данным МВД, жители Новокули собрались у отдела полиции в связи с происшествием вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией». «На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собрались более 300 жителей селения Новокули Новолакского района, — сообщили в МВД. — На месте для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся более 130 сотрудников полиции. Также на место выехало руководство МВД Дагестана».

Ранее в пресс-службе республиканского управления Росгвардии сообщали, что на место выехал глава управления, генерал-майор полиции Магомед Баачилов.(ТАСС)

| 2021-02-07T11:16:26+04:00 7 февраля 2021, 12:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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