В Москве возле своего дома задержан оппозиционный политик Владимир Кара‑Мурза. Об этом в соцсетях сообщил его соратник, оппозиционер Илья Яшин.

Что стало причиной задержания, а также куда увезли Кара-Мурзу полицейские — пока неизвестно.

В 2015 и 2017 годах Кара-Мурза попадал в больницы в критическом состоянии с симптомами тяжёлого отравления. Экспертиза, проведённая во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжёлых металлов в организме политика. Кара-Мурза обращался с заявлениями в Следственный комитет, но в возбуждении уголовных дел о покушении на него ему было отказано.

Сам Кара-Мурза уверен, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал, что причиной «намеренных отравлений» была его многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Владимира Путина. Кара-Мурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие «Закона Магнитского» в США. Он также освещал расследование убийства Бориса Немцова и репрессии в России.

В марте этого года, после вооружённого вторжения российских войск в Украину, Кара-Мурза вместе с другими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить «военными преступниками» политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий. (svoboda.org)