В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Этот показатель стал максимальным с 29 мая, передает ТАСС.

«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 159 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 533 068 случаев инфицирования, из них 6 438 за последние сутки. Выздоровели 388 416 человек.