В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76, всего в столице умерли 10 989 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего в столице зарегистрировано 10 989 летальных исходов из-за коронавируса.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 786 204 случая заражения, из них 6 620 за последние сутки. Выздоровели 604 604 человека.

| 2020-12-28T01:29:53+04:00 28 декабря 2020, 05:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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