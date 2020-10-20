В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 49 пациентов с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, общее число умерших от COVID-19 увеличилось с 6 009 до 6 058, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

«Этот показатель сравним с июньской ситуацией со смертностью», — отметил собеседник агентства.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончался 51 человек.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 367,6 тыс. случаев COVID-19, 275,6 тыс. человек выздоровели. В Москве 19 октября зарегистрировано 5 376 новых заболевших за сутки. Это максимальное значение с 12 мая.

С понедельника в Москве начали действовать новые правила посещения ночных заведений. Теперь попасть в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 00:00 до 06:00, можно только при условии регистрации номеров телефонов. Для этого нужно либо отсканировать QR-код, либо отправить сообщение на номер 7377. (interfax.ru)