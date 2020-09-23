В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 15. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает ТАСС.

«В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Всего в столице умерли 5 115 человек с коронавирусом. На 23 сентября в Москве зафиксировано около 279,4 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 240,4 тыс. пациентов.