Случаи заболевания диких птиц гриппом выявили в московских районах Орехово-Борисово Северное и Братеево, на данных территориях ввели карантин.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении мэра Москвы.

«В связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы, руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №2979-I «О ветеринарии» <…> Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», — говорится в документе.

Уточняется, что эпизоотический очаг — это Борисовский пруд. В угрожаемые зоны входят районы: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Печатники, Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное.

Кроме того, случай птичьего гриппа также был выявлен на земельном участке, ограниченным Бесединским шоссе в районе Братеево.