Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику.

Как передает АПА, об этом заявил сегодня в Минске министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ.

«Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», — сказал Шойгу.

«Основным вопросом для Запада является не обеспечение безопасности и процветания Южного Кавказа в долгосрочной перспективе, а вытеснение России из региона».

Он привел в пример миссию Европейского союза (ЕС) в Армении.

«Пример тому – так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле. В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по отправке миссии ОДКБ в регион», — добавил глава Минобороны России.