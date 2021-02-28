В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху

Трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России состоялась в Москве. Россию представлял заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Участники обсудили планы по развитию Нагорного Карабаха, передает «Вести.ru«.

В частности, были рассмотрены отчеты экспертов по перевозкам как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Еще одной темой стал контроль за перевозками, включая пограничный, таможенный, ветеринарный и санитарный. Следующее заседание рабочей группы состоится уже в понедельник, 1 марта, на этот раз в формате видеоконференции.

| 2021-02-28T22:53:45+04:00 28 февраля 2021, 23:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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