В Москве прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад Победы. Мероприятие началось в 10:00 (11:00 по бакинскому) и уже завершилось. В 2021 году отмечается 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В параде приняли участие 37 пеших парадных расчетов, включавших более 12 тыс. военнослужащих, механизированная колонна из более чем 190 образцов военной техники, а также строй авиации из 76 летательных аппаратов.

На параде присутствовал президент России Владимир Путин, с ним за мероприятием наблюдал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

| 2021-05-09T13:18:49+04:00 9 мая 2021, 13:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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