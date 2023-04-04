В Москве во вторник, 4 апреля началась встреча по Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел Турции, России, режима Башара Асада и Ирана, информирует Агентство Анадолу.

Как сообщили в МИД России, на открытии обсуждений выступил глава российского дипведомства Сергей Лавров.

Делегацию Турции возглавляет заместитель министра иностранных дел Бурак Акчапар.

Россию представляет спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, Иран — советник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, а режим Башара Асада — замминистра иностранных дел Айман Сусан.

Диписточники в Анкаре отмечают, что переговоры в Москве могут сформировать базу для четырехсторонней встречи министров иностранных дел.

Участники московских переговоров обсуждают повестку встречи глав дипломатий и пути сотрудничества.

Встреча продолжается в закрытом для прессы режиме.