Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о первом случае обмена военнопленными между Россией и Украиной. Девять российских военнослужащих обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова, рассказала омбудсмен в эфире телеканала RT.

«Первый обмен состоялся — девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами», — сказала Москалькова.

По ее словам, полное число украинцев, находящихся в российском плену, сможет назвать только министерство обороны РФ, однако их «гораздо больше», чем 500 заполненных на них и переданных Красному Кресту карточек.

Ранее сообщалось, что на сайте Верховной рады Украины опубликован законопроект, разрешающий содержать российских военнопленных в исправительных колониях и СИЗО. В проекте закона говорится, что пленных россиян смогут держать в исправительных и воспитательных колониях, а также в следственных изоляторах.