В Москве началась большая пресс-конференция Путина

Президент России Владимир Путин начал свою традиционную большую пресс-конференцию с приветствия журналистов и предложил сразу перейти к вопросам.

Пресс-конференция началась с небольшой задержкой: начало было запланировано на 13.00 по бакинскому времени, но глава государства пришел в 13.07. Путин поприветствовал журналистов, отметив, что «не будет выступать с длинными речами».

Президент предложил сразу перейти к вопросам. Первый касался темы глобального потепления.

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В этом году аккредитацию на мероприятие получили 1895 человек – рекордное число журналистов. (РИА Новости)