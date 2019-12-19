В Москве началась большая пресс-конференция Путина

Президент России Владимир Путин начал свою традиционную большую пресс-конференцию с приветствия журналистов и предложил сразу перейти к вопросам.

Пресс-конференция началась с небольшой задержкой: начало было запланировано на 13.00 по бакинскому времени, но глава государства пришел в 13.07. Путин поприветствовал журналистов, отметив, что «не будет выступать с длинными речами».

Президент предложил сразу перейти к вопросам. Первый касался темы глобального потепления.

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В этом году аккредитацию на мероприятие получили 1895 человек – рекордное число журналистов. (РИА Новости)

| 2019-12-19T13:25:39+00:00 19 декабря 2019, 13:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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