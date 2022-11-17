Московские аэропорты ввели максимальный, третий «уровень безопасности», который подразумевает наличие прямой угрозы для объекта, в частности — совершения терактов. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Домодедово. Отмечается, что такой режим безопасности вводится в столичных аэропортах впервые.

Ряд других СМИ утверждают, что аналогичные меры приняты в петербургском аэропорту Пулково. Сообщается, что там введён дополнительный досмотр при выходе на посадку.

В октябре Владимир Путин ввёл в ряде российских субъектов, включая Москву, так называемый «уровень базовой готовности», предполагающий подготовку к переводу на особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, возможности временного отселения жителей, вводу особого режима въезда и выезда, ограничению передвижений по территории, в том числе на транспорте, организации досмотра транспортных средств.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил тогда, что пока в городе никаких дополнительных ограничений для граждан вводить не будут. (svoboda.org)