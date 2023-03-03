В Республике Молдова говорят на румынском языке, и ни одна страна не имеет морального, юридического и политического права комментировать это.

Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.

Заявление прозвучало после того, как в МИД России выразили недовольство принятым парламентом Молдовы заявлением, осуждающим агрессию России против Украины, и решением властей республики заменить словосочетание «молдавский язык» на «румынский язык» во всех законах Молдовы.

«Мы возмущены возмущением Российской Федерации. Язык, на котором мы говорим, принадлежит нам. Решение о том, что мы называем этот язык, принадлежит нам, и абсолютно ни одна страна в мире не имеет морального, юридического и политического права комментировать эти вещи. На румынском языке говорят в Молдове, и у нас общая история и язык с Румынией», — заявил Попеску.

Напомним, молдовская партия власти PAS подготовила законопроект во исполнение нескольких решений Конституционного суда, в частности отмены во всех официальных документах и законах понятия «молдавский язык» в пользу «румынский».