В Молдове назвали угрозой заявление замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина о том, что сближение республики с НАТО приближает ее к «катастрофе». Спикер МИД страны Даниел Водэ подчеркнул, что Молдова — «мирное и нейтральное государство», но это «не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире».

Водэ назвал ситуацию в Молдове сложной, отметив, что вторжение России в Украину «имеет драматические последствия для республики». «Нам нужна вся солидарность наших друзей для преодоления многочисленных гибридных вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы — свободная страна и нам решать, как развивать нашу страну», — отметил он.

Водэ добавил, что Молдова продолжит укреплять свою устойчивость и безопасность, «в том числе и через НАТО — самый сильный военно-политический альянс в мире».

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что молдавские власти не должны обращаться к Западу за поддержкой в области «повышения обороноспособности», так как это не будет способствовать поддержанию мира и стабильности. По словам дипломата, «накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе». Галузин привел в пример Украину и отметил, что Молдова должна «весьма отчетливо» видеть этот «печальный опыт» со своей земли.

«Несмотря на это, нынешние молдавские власти демонстрируют настрой на развитие более тесного взаимодействия с западными странами в военной сфере. <…> Очевидно, что такие шаги, наряду с безоговорочной поддержкой Кишиневом киевского режима, подрывают закрепленный в конституции нейтральный статус Молдовы», — добавил Галузин. (moscowtimes.ru)