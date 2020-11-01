В Молдове проходят президентские выборы

В Молдове в воскресенье стартовали выборы президента.

На этот пост претендуют восемь кандидатов. Это председатель «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель политической платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу, лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией Дорин Киртоакэ, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку. Главными фаворитами предвыборной гонки являются действующий президент Игорь Додон и лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду.

Всего в стране зарегистрировано 3,28 млн избирателей. Для того чтобы своим правом голоса смогли воспользоваться граждане Молдовы, проживающие за рубежом, в 36 странах откроют 139 участков.

Выборы проходят с учетом всех мер безопасности на фоне пандемии коронавируса. Голосование завершится в 21: 00 по местному времени.

За выборами наблюдают 1884 местных и 309 иностранных наблюдателя.

Выборы считаются состоявшимися при явке по меньшей мере трети избирателей.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, будет организован второй тур выборов. (haberler.com)