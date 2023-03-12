Российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, в том числе на акции, которую планируют сегодня члены и сторонники партии «Шор». Об этом 12 марта рассказал глава Национальной полиции Виорел Чернэуцяну.

Чернэуцяну, упомянул, что правоохранительным органам удалось остановить гражданина России, прибывшего в Кишинев 9 марта. По словам полицейского, его целью было обучить людей, которые собирались дестабилизировать ситуацию в Молдове.

«Наш агент под прикрытием, внедренный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России. Второй гражданин России, Андрей, приехал в Молдову, чтобы организовать обучение. Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить», — сказал Чернэуцяну.

Глава полиции также сообщил, что организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировали из России. При этом всем завербованным обещали за организацию беспорядков $10 тыс. и поддержку со стороны политических сил в Молдове. Вчера семерых из них задержали и доставили в полицию.

Также Чернэуцяну продемонстрировал записи, снятые скрытой камерой, на которых запечатлены тренировки.

Сегодня в центре Кишинева должен состояться протест «Движения для народа» и партии «Шор». Накануне, 11 марта, правоохранители заявили, что на сегодняшней акции планировались массовые беспорядки. Полиция предупредила, что 12 марта с 13:00, на бул. Штефана чел Маре и на улице Михай Витязул частично перекроют движение. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов попросили общественные объединения с незаконными значками и знаками отличия, которые движутся впереди колонны участников, быть с открытыми лицами. (newsmaker.md)