В мире за сутки выявили 620 тысяч новых случаев COVID-19

Более 620 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в мире за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения.

Так, по сведениям ВОЗ, за последние 24 часа на планете коронавирус диагностировали у 620 744 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 56 623 643.

Жертвами инфекции к 20 ноября в мире стали 1 355 963 человека, 10 516 из них скончались за прошедшие сутки.

Отмечается, что лидерами по числу новых заражений стали Европа (279 151) и Американский континент (235 279).

| 2020-11-21T01:02:09+04:00 21 ноября 2020, 03:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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