В мире выявлено свыше 48 млн случаев заражения COVID-19

За время пандемии в мире было сделано свыше 48 млн положительных анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает портал Worldometers.

Так, всего в мире зафиксировано 48 004 405 случаев заражения COVID-19.

При этом от заболевания излечились 34 444 032 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигает 1 222 985 скончавшихся.

Среди активных случаев, которых числится 12,3 млн человек, в тяжелом состоянии находятся 88 344 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. (Газета.Ru)