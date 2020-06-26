В Мингячевире открылся Музей государственной символики

25 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Мингячевире Музея государственных символов.

Как передает АПА, глава государства был проинформирован об экспонатах, представленных в музее.

Было сообщено, что в выставочном зале Музея государственных символов, строительство которого завершено в апреле этого года, создано 9 разделов. Здесь экспонируются изготовленные Музеем истории Национальной Академии Наук карты Азербайджана, относящиеся к различным периодам, фигуры средневековых воинов, флаги государств и ханств Азербайджана периода средневековья, гербы азербайджанских городов XIX века, старинные металлические монеты, бумажные деньги.

Среди музейных экспонатов представлены гербы и флаги Азербайджанской ССР, церемониальные формы одежды военнослужащих и боевые знамёна Вооруженных сил, фотографии, запечатлевшие инаугурацию общенационального лидера Гейдара Алиева и главы государства Ильхама Алиева, высказывания о государственных символах, почтовые марки, ордена, медали, нагрудные знаки почетных званий.

На территории, где расположен Музей государственных символов, построена летняя сцена на 200 мест.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работе по реконструкции, проводимой в городских парках «Достлуг» и «Насими».

Было сообщено, что в обоих парках созданы все условия для организации интересного отдыха жителей и гостей Мингячевира.