«В Азербайджане низкий показатель средней продолжительности жизни. Поэтому необходимо снизить пенсионный возраст».

Oб этом заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев во время обсуждения во втором чтении проекта изменений в закон «О правах лиц с инвалидностью» на сегодняшнем заседании парламента.

«В ходе прошлого заседания я затронул несколько вопросов. Но, к сожалению, не смог получить ответы на свои вопросы. Сколько процентов здоровья должен потерять гражданин, чтобы ему назначили пенсию II, III группы инвалидности? Ответьте на этот вопрос. Депутаты проголосуют за этот закон, а потом пойдут к своим избирателям и те у них спросят, за что вы проголосовали? Поэтому соответствующее министерство должно внести ясность в вопрос об этих процентах. Я не могу голосовать за этот закон, пока не будут разъяснены эти вопросы», — подчеркнул депутат.(Report)