В МИД Украины назвали ключевую угрозу для региона Черного моря

Милитаризация оккупированного Крыма Россией сегодня является ключевой угрозой для региона Черного моря. Россия в оккупированном Крыму имеет исключительно военные цели.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью «Радио Свобода».

По словам Джапаровой, сегодня Крым является военной базой Российской Федерации. Однако безопасный трек, по ее мнению, очень недооцененный, непроговоренный и неартикулированный.

«Все, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, в соответствии с географией, в том числе в регион Средиземноморья», — пояснила она.

Джапарова добавила, что украинская сторона на переговорах с партнерами постоянно говорит о необходимости создания площадки для активного и оперативного отслеживания действий России на территории оккупированного Крыма и в Черном море.

«И для нас важно иметь платформу, где все эти последствия гибридные, классические и традиционные военные происходят», — добавила дипломатка (rbc.ua).