Было бы обманом обещать Украине, что она войдет в состав Европейского союза летом 2023 года. Об этом заявил государственный секретарь по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в интервью телеканалу LCI.

«Мы можем предложить поэтому Киеву быстрое вступление в Европейское политическое сообщество, идея создания которого будет обсуждаться на саммите ЕС в июне», — сказал французский дипломат.

Ранее 10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет решение по статусу Киева в июне.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если Украина не получит статус кандидата в члены Европейского союза, то это будет свидетельствовать лишь об одном, — что «Европа пытается обмануть» Киев. (gazeta.ru)