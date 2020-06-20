В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Так представитель Форин-офиса прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. Путин изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной Армии во Второй мировой войне.