В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.
Так представитель Форин-офиса прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. Путин изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной Армии во Второй мировой войне.
«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — заявил представитель Форин-офиса.
МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством. Согласно утверждению ведомства, на юридических основаниях вымарывается лишь незначительная часть публикуемых документов – порядка 1-2%.