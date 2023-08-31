Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера от 31 августа.

В комментарии отмечается, что Азербайджан принял к сведению заявление американского Госдепа о ситуации в регионе.

«Прежде всего, недопустимы утверждения о «блокаде» на фоне предложений азербайджанской стороны по удовлетворению нужд жителей армянского происхождения, в том числе об интенсификации движения по лачынской дороге параллельно с использованием трассы Агдам — Ханкенди, а также ежедневного проезда десятков армянских жителей через погранично-пропускной пункт «Лачын» в обоих направлениях.

Усилия некоторых представителей армянских жителей и перекрытие ими дороги для воспрепятствования движению грузовиков, направленных Азербайджанским обществом Красного Полумесяца по трассе Агдам — Ханкенди и в настоящее время ожидающих проезда в Ханкенди через пост Российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, делают безосновательными утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе.

Что касается реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, доставки гуманитарных грузов в этот регион различными маршрутами, а также того факта, что азербайджанская сторона неоднократно предлагала организацию встречи специального представителя АР с представителями местных армянских жителей, то американской стороне хорошо известно, что армянская сторона нарушила достигнутые договоренности, выдвигая незаконные условия и различные оправдания. Постоянное отклонение предложений азербайджанской стороны в этом направлении еще раз демонстрирует, что ситуация носит вовсе не гуманитарный, а политический характер.

Азербайджанская Республика полна решимости установить мир, безопасность и стабильность в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также реинтегрировать армянское население в рамках азербайджанского законодательства», — говорится в сообщении.