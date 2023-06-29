Категорически отвергаем мнение, в очередной раз озвученное премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 29 июня о том, что Азербайджан, якобы, обостряет ситуацию в регионе, проводит политику «этнической чистки» против армянского населения, держит регион в «блокаде».

Как передает #, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на слова, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 29 июня.

В ведомстве отметили, что ранение азербайджанского военнослужащего 27 июня в результате провокации армянских вооруженных сил, которых Армения вопреки своим обязательствам еще не полностью вывела с территории Азербайджана, является не только преднамеренным обострением ситуации в регионе, но и попыткой сорвать переговоры между министрами иностранных дел в США.

«Тот факт, что меры, предпринятые азербайджанской стороной против армянских вооруженных сил в ответ на упомянутую провокацию, выдаются за «этнические чистки», является абсурдом. В то же время известно, что Армения не переваривает проезд армянских жителей через пункт пропуска «Лачын» в обоих направлениях в полностью регулируемом и прозрачном порядке. В связи с этим ложная пропаганда, что в регионе существует «напряженная гуманитарная ситуация», не имеет под собой никаких оснований.

Армянская сторона должна воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с азербайджанских территорий армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе», — подчеркнули в МИД.