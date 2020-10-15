В метро усилены меры безопасности

В Бакинском метрополитене продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия в целях обеспечения выполнения задач, предусмотренных законом в связи с объявлением на территории страны военного положения, а также предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Как сообщил Report руководитель пресс-службы структуры Бахтияр Мамедов, в Бакинском метрополитене строго контролируется выполнение правил пользования медицинскими масками, соблюдения социальной дистанции.

Согласно информации, новые контрольно-пропускные устройства на станциях в том числе способствуют регулированию движения пассажиров: «Эта многофункциональная система, впервые применяемая на станциях метрополитена, работает в автоматическом режиме, осуществляет ускоренную проверку перевозимых вещей, включая сумки и другие грузы в рамках установленных размеров».

В целях усиления профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции на станциях и поездах в определенные часы дня были усилены проверки со стороны сотрудников метрополитена и полиции. Во время проверок проводятся профилактические беседы с пассажирами, даются рекомендации.