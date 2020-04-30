В Мексике более 20 человек погибли из-за контрафактного алкоголя

Минздрав штата Халиско на западе Мексики сообщил о 65 пострадавших и 21 погибшем жителе в результате употребления контрафактного алкоголя с высоким содержанием метанола.

«На сегодняшний день зарегистрировано 65 пострадавших. 44 пациентам потребовалась стационарная помощь, 7 из них уже выписаны и 21 человек скончался», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам главы Комиссии по защите от санитарных рисков Халиско Дэниса Сантьяго, изъятые образцы спиртного, которым, по свидетельствам близких, отравились пострадавшие, содержат высокую концентрацию метанола, который используют для денатурации пищевых спиртов при использовании в промышленности.