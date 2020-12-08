В медицинских учреждениях продолжают лечение 919 солдат и офицеров

«Инфицирование может достичь такого уровня, при котором нуждающиеся в медицинской помощи граждане останутся в стороне».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что сегодня число активных больных коронавирусом в стране превышает 56 тысяч человек: «Есть больные с легкими симптомами. 48 тысяч человек проходят лечение дома, более 8 тысяч — в больницах. Ежедневный рост числа инфицированных составляет 4,5 тысячи человек. Учитывая тенденцию роста заражений коронавирусом в мире, соседних странах, в Азербайджане принято решение об ужесточении правил в этой сфере. Цель-снижение заболеваемости и смертности в Азербайджане».

Помощник Президента Азербайджана отметил, что до применения вакцины должны быть реализованы меры по снижению уровня заражения: «После агрессии Армении — с 27 сентября система здравоохранения функционировала на двух фронтах. В продолжают лечение в медицинских учреждениях, с другой стороны, наши врачи занимаются лечением пациентов с коронавирусом».