В марте в связи с 8 марта – Международным женским днем и праздником Новруз в Азербайджане девять дней будут нерабочими.

Как передает #, в связи с Международным женским днем — 8 марта вторник будет нерабочим днем.

20-24 марта будут нерабочими в связи с праздником Новруз. Согласно Трудовому кодексу, из-за того, что 20 марта приходится на воскресенье рабочие и нерабочие дни меняются местами, и 25 марта будет считаться нерабочим днем. 26 и 27 марта приходятся на выходные, в связи с чем по случаю праздника Новруз восемь дней подряд будут нерабочими (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта).

28 марта будет считаться рабочим днем.